Helge Braun - ein Mediziner im Bundeskanzleramt

Fullscreen





Den 45-jährigen Helge Braun schlug Angela Merkel am Sonntag als Chef des Bundeskanzleramts vor. Der promovierte Mediziner stammt aus Gießen und hat dort auch seinen Wahlkreis. Braun ist seit 1990 Mitglied der CDU und hatte verschiedene Posten auf kommunaler Ebene in Hessen inne. Von 2002 bis 2005 war er Mitglied des Bundestags. 2009 wurde er erneut ins Parlament gewählt und ist seit Dezember 2013 Staatsminister bei der Bundeskanzlerin. 2015 war er federführend an der Koordination der Ankunft von hunderttausenden Flüchtlingen in Deutschland beteiligt. Bei den Verhandlungen für eine mögliche Große Koalition war er für den Bereich der Digitalisierung verantwortlich. Braun gilt nicht als der Typ für polarisierende Aussagen, sondern wird als zurückhaltend und besonnen beschrieben. Ganz wie seine Chefin.

Anja Karliczek - aus dem Finanzauschuss ins Bildungsministerium

Fullscreen





Anja Karliczek soll Bildungsministerin werden. Die 46-Jährige ist Diplom-Kauffrau und stammt aus Ibbenbüren in Nordrhein-Westfalen. Sie ist seit 1998 Mitglied der CDU und war unter anderem Vorsitzende der CDU-Fraktion der Stadt Tecklenburg. Seit 2013 ist Karliczek Mitglied des Bundestages und seit Januar 2017 Parlamentarische Geschäftsführerin der CDU/CSU Bundestagsfraktion. Im Bundestag beschäftigte sie sich vorrangig mit Finanzen: Sie ist ordentliches Mitglied im Finanzausschuss und arbeitete am Bund-Länder-Finanzausgleich mit. Anja Karliczek ist für ihre Bodenständigkeit bekannt und wird von Fraktionskollegen als Organisationstalent beschrieben. Auch die Westfalin war bisher eher eine Unbekannte in der deutschen Politik, ihre Nominierung durch die Kanzlerin hätte sie selbst überrascht, berichtete die "Frankfurter Allgemeine Zeitung".