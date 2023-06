von Nele Spandick Nach dem Regierungswechsel in Brasilien sieht Außenministerin Annalena Baerbock zumindest in der Klimapolitik eine neue Möglichkeit für Zusammenarbeit. Die Frage ist: Wie bereitet man sich darauf vor, dass sie bald wieder vorbei sein könnte?

Um auf die Insel Combu zu kommen, steigen die zwei Minister auf ein wackliges Boot im Hafen von Belém. Annalena Baerbock und Hubertus Heil düsen vorbei an alten Kirchen und gefliesten Häuser, an Hütten am Wasser, im Hintergrund ragen Hochhäuser in den brasilianischen Himmel. Als sie abbiegen in einen kleineren Fluss, ist da vor allem Wald. Ab und an Häuser, die auf Stegen stehen, an manchen hängt Wäsche zum Trocknen. Restaurants sind mit Girlanden und Lampions geschmückt. Die Leute an Land schauen neugierig hinaus auf den Fluss. Neben den Delegationsbooten fährt die Militärpolizei, uniformierte Männer mit Maschinengewehren.