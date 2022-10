von Marc Goergen Die US-Historikerin und Osteuropaexpertin Anne Applebaum wirft der deutschen Regierung vor, sie habe sich von Russland einfangen lassen und erklärt, wie es auch ohne Putins Sturz Frieden geben könnte.

Anne Applebaum ist eine viel gefragte Frau dieser Tage und ständig unterwegs zwischen Amerika, Europa und Asien, um den Krieg in der Ukraine historisch und geostrategisch einzuordnen. Das ist ihr Fachgebiet. Die US-Amerikanerin kennt sich in der russischen Geschichte ebenso gut aus wie in der ukrainischen. Mehrmals war in diesem Jahr auch in Kiew, traf dort auch den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyij.

Als im Februar russische Panzer auf Kiew zurollten, wie viel Zeit gaben Sie damals der Ukraine?

Ich war sicher, dass die Menschen kämpfen würden. Und dass ein Teil der Armee und der Gesellschaft niemals aufgeben würde.