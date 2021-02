Ein Kreuz erinnert am Anschlagsort in Hanau-Kesselstadt an eines der Opfer der Anschläge im Jahr 2020

Vor rund einem Jahr wurden zehn Menschen bei einem rassistischen Anschlag in Hanau getötet. Eine trauernde Mutter kämpft nun mit einer Initiative gegen Rassismus.

Dieser Beitrag erschien zuerst an dieser Stelle auf RTL.de

Für Serpil Temiz Unvar wurde ihr schlimmster Albtraum Wirklichkeit: Am 19. Februar 2020 wurde ihr Sohn Ferhat bei einem rassistischen Anschlag in Hanau erschossen. "Was kann noch schlimmer sein für mich, als dass mein Kind getötet wurde?", fragt sie im RTL-Interview. Weil die Mutter nicht will, dass ihr Sohn umsonst gestorben ist, hat sie nun eine antirassistische Bildungsinitiative gegründet, um anderen Familien zu helfen, die ähnliche Erfahrungen mit strukturellem Rassismus in Deutschland machen.

Dass sich von allein etwas ändern wird, glaubt Serpil längst nicht mehr. Obwohl ihr Sohn intelligent war, habe er in der Schule immer Schwierigkeiten gehabt. Darum habe sie ihm immer wieder gesagt, dass er mehr arbeiten müsse als andere. Er habe einfach nicht die gleichen Chancen gehabt, wie die Kinder mit deutschem Namen, sagt sie. Für ihren Sohn sei das eine sehr schmerzhafte Erfahrung gewesen.

Hanau: Bildungsinitiative soll zwischen Schulen und Familien vermitteln

Mit der "Bildungsinitiative Ferhat Unvar" will sie nun anderen Kindern helfen, weniger schmerzhafte Erfahrungen zu machen. Sie möchte eine Anlaufstelle für Kinder und Eltern sein, um zu beraten und zwischen Familien und Institutionen zu vermitteln. Sie selbst habe sich als Mutter oft allein gefühlt. Auch vom Jugendamt habe sie keine Hilfe bekommen, als ihr Sohn in der Schule Schwierigkeiten hatte. Ferhat sei einfach als das "Ausländerkind" abgestempelt worden.

Die trauernde Mutter will jetzt für andere Brücken bauen und einen Vertrauensort bieten, wo Familien hinkommen können, die sich von Behörden oder der Schule nicht erstgenommen fühlen. "Man muss Mütter stark machen", meint Serpil. Gleichzeitig will sie Lehrer und Schulträger für das Thema Rassismus sensibilisieren. "Solange der strukturelle Rassismus nicht zum Thema gemacht wird, kann man gar nicht dagegen kämpfen", sagt sie.

„Wir brauchen einen langen Atem“

Am 14. November, dem Tag, an dem Ferhat Unvar eigentlich seinen 24. Geburtstag hätte feiern sollen, hat die Bildungsinitiative ihre Arbeit aufgenommen. Sie bekomme von vielen unerwartet Unterstützung für ihr Projekt, erzählt Serpil. Das sei schön zu sehen. Besonders junge Menschen hätten so viel "Power" und den Willen, etwas zu verändern. Allerdings weiß die Mutter auch, dass noch viel zu tun ist. "Wir brauchen einen langen Atem", steht auf der Homepage der Initiative.

"Die rassistische Minderheit, die außer sich selbst alles andere auf dieser Welt hasst, muss entwaffnet werden", heißt es dort ebenfalls. Wenn das geschafft sei, könne sie am Grab ihres Sohnes stehen und sagen: "Das war Dein Kampf und Du hast es geschafft."