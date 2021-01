„Wednesday was the Day of the Broken Glass right here in the United States. The broken glass was in the windows of the United States Capitol. But the mob did not just shatter the windows of the Capitol. They shattered the ideas we took for granted. They did not just break down the doors of the building that housed American democracy. They trampled the very principles on which our country was founded.”“Mittwoch war der Tag des zerbrochenen Glases hier in den Vereinigten Staaten. Das zerbrochene Glas befand sich in den Fenstern des Kapitols der Vereinigten Staaten. Aber der Mob hat nicht nur die Fenster des Kapitols zerbrochen. Sie haben die Ideen, die wir für selbstverständlich hielten, zerstört. Sie haben nicht nur die Türen des Gebäudes aufgerissen, in dem sich die amerikanische Demokratie befand. Sie haben genau die Prinzipien mit Füßen getreten, auf denen unser Land gegründet wurde.“Arnold Schwarzenegger wendet sich in einem rund siebeneinhalb-minütigen Twitter-Video an seine amerikanischen Mitbürger. In seiner Rede spricht er über den Sturm auf das Kapitol und zieht Parallelen zum Judenpogrom 1938 in Deutschland.Zum Hintergrund: Anhänger von Präsident Donald Trump haben am Mittwoch in Washington gegen die Zertifizierung der Präsidentschaftswahlergebnisse demonstriert. Einige drangen gewaltsam in das Kapitol ein.Viele Twitter-User feiern den Schauspieler und ehemaligen Politiker für seine Rede.Great speech by Arnie Schwarzenegger - really worth listening to. “Tolle Rede von Arnie Schwarzenegger – zuhören lohnt sich wirklich.“„Wäre ich nicht schon Fan, dann wäre ich es spätestens jetzt. Danke @Schwarzenegger für diese phantastische Rede!“„Bester Arnie Film überhaupt!“Doch einige User sind auch schockiert von Schwarzeneggers Vergleich:No, @Schwarzenegger . Jan 6th was nothing like Kristallnacht. Please apologize immediately for diluting anti-Semitism and the Holocaust for your petty politics.“Der 6. Januar war überhaupt nicht wie die ‚Kristallnacht‘. Bitte entschuldigen Sie sich sofort dafür, dass Sie den Antisemitismus und den Holocaust für Ihre kleinliche Politik verwässert haben.“Précisions : la Nuit de Cristal le 9 nov 1938 causa la mort de 2000 juifs, 30 000 furent déportés, 200 synagogues détruites, 7500 commerces. Quelqu’un peut-il m’expliquer le rapport avec l’affaire du Capitole? La comparaison faite par Schwarzenegger est totalement absurde ! https://t.co/Nx5rkYva1IPräzision: Die Kristallnacht am 9. November 1938 führte zum Tod von 2.000 Juden, 30.000 für Deportationen, 200 zerstörten Synagogen und 7.500 Unternehmen. Kann mir jemand den Zusammenhang dazu mit dem Sturm aufs Kapitols erklären? Der Vergleich von Schwarzenegger ist völlig absurd!I found his story so touching & deeply moving. However, I fail to make the connection between his Nazi father & Trump’s Presidency. Don’t recall Trump sending people to concentration camps to die nor invading nations for world domination. People need to read some history.„Ich fand sein Video so berührend und tief bewegend. Ich kann jedoch keine Verbindung zwischen seinem Nazi-Vater und Trumps Präsidentschaft herstellen. Ich erinnere mich nicht daran, dass Trump Menschen in Konzentrationslager geschickt hat, um sie sterben zu lassen oder in Nationen eingedrungen ist, um die Welt zu beherrschen. Die Leute müssen sich über die Geschichte informieren.“„Kurze Ergänzung: Schwarzenegger benutzt den NS-Propagandabegriff ‘Kristallnacht’ und behauptet dann, jetzt hätten die USA mit dem Sturm auf das Capitol eben ihre ‘Night of the Broken Glass’ erlebt. Für mich ist das eine klare Relativierung des 9. November 1938.“„Indem Schwarzenegger #USCapitol auf dieselbe Stufe wie die Kristallnacht stellt, verharmlost er den Holocaust in extremer Art und Weise. Die ‘Guten’ haben damit kein Problem, denn die Vorzeichen stimmen: gegen Trump. Diese Doppelmoral ist Wegbereiter des drohenden Unheils. https://t.co/z79syxCm2x“Es ist nicht das erste Mal, dass Schwarzenegger Donald Trump kritisiert. Vom Beginn seiner Kandidatur hat sich Schwarzenegger öffentlich gegen den amtierenden US-Präsidenten ausgesprochen – obwohl er selbst Republikaner ist.