Moskau-Reporter "Blumen an ukrainischem Denkmal": Munz über Reaktionen in Russland nach Hochhaus-Angriff in Dnipro

Sehen Sie im Video: "Blumen an ukrainischem Denkmal" – Munz über Reaktionen in Russland nach dem Hochhaus-Angriff.Videoquelle: rtl.de Mehr