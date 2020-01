Fünf Jahre ist es her, dass diese Bilder zunächst Paris, und dann die Meinungsfreiheit weltweit erschüttert haben. Bei dem Angriff auf die Satirezeitschrift Charlie Hebdo hatte ein radikalislamistischer Angreifer 12 Menschen erschossen, nachdem das Magazin Karikaturen des Propheten Mohammed veröffentlicht hatte. Als Zeichen der Unterstützung für das Magazin und die freie Meinungsäußerung im Allgemeinen wurden damals zahlreiche Demonstrationen abgehalten, unter anderem eine mit mehreren Regierungschefs durch die Straßen von Paris. Noch immer, so der Anwalt des Magazins Richard Malka, würden die Journalisten von Charlie Hebdo Drohungen erhalten, doch sie wollten nicht aufgeben. Am Vorabend des Jahrestages hielt die Organisation Reporte ohne Grenzen eine Pressekonferenz ab. Ihr Direktor, Christophe Deloire, hierzu: „Was kann man fünf Jahre später beobachten? Religiöse Intoleranz wird durch soziale Medien ermöglicht und erweitert, und in 69 Ländern gibt es juristisch die Möglichkeit Blasphemie zu bestrafen." UN-Berichterstatter Ahmed Shaheeds sagt: „Was wir in den letzten fünf Jahren in puncto Meinungsfreiheit sehen konnten ist, dass mehr und mehr Autoren auf verbale Angriffe verzichten, die Leute zensieren sich selbst, sie denken in der Tat, dass sie lieber nichts sagen sollten, was gegen das religiöse Establishment sein könnte. Und das heißt, dass die Angreifer von Charlie Hebdo gewonnen haben, denn das war ihr Ziel." Auf aktuellen Heft von Charlie Hebdo titelt die Zeitschrift: neue Zensuren, neue Diktaturen.