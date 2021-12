© Handout / The White House / AFP

US-Präsident Joe Biden hat einen neuen Hund bei sich im Weißen Haus aufgenommen. Biden stellte den Welpen "Commander" am Montag mit einem Foto und einem kurzen Video bei Twitter vor. Es ist nicht der erste Hund der Bidens.

Das Weiße Haus hat einen neuen Bewohner: US-Präsident Joe Biden hat am Montag (Ortszeit) seinen neuen Hund Commander vorgestellt. "Willkommen im Weißen Haus, Commander", schrieb der Präsident bei Twitter und veröffentlichte ein Foto, das den Schäferhund-Welpen mit einem Tennisball im Maul zeigt.

Der US-Demokrat veröffentlichte auch ein Video, in dem er den US-Bürgern das jüngste Mitglied der Familie Biden vorstellte. In der Aufnahme geht der Präsident auf Commander zu und sagt: "Hey, Kumpel". Dann wirft er seinem neuen Haustier einen Ball zu. Der Schäferhund soll Medienberichten zufolge ein Geschenk der Familie an den 79-Jährigen sein. Das Weiße Haus gab keine weiteren Details zu dem Tier bekannt.

"Commander": Joe Bidens dritter Hund

Der Neuankömmling dürfte für Biden eine willkommene Ablenkung sein, nachdem der Präsident zuletzt stark unter Druck stand. Seine Zustimmungswerte waren in den vergangenen Wochen gesunken, zudem muss er damit rechnen, dass sein billionenschweres Sozial- und Klimaschutzpaket nicht verabschiedet werden kann.

Biden hatte nach Amtsantritt seine zwei Deutschen Schäferhunde Major und Champ mit ins Weiße Haus gebracht. Champ starb im Sommer. Major machte Schlagzeilen, weil es zu Zwischenfällen mit Mitarbeitern des Weißen Hauses kam – unter anderem soll er ein Mitglied aus Bidens Sicherheitsteam gebissen haben. Der Hund lebt nun hauptsächlich im Haus der Familie in Wilmington. First Lady Jill Biden hatte im Frühjahr eigentlich angekündigt, dass bald auch eine Katze ins Weiße Haus einziehen solle. Eine Sprecherin sagte dem Sender CNN nun, im Januar solle es so weit sein.