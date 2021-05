Mehr als sechs Monate nach der US-Präsidentschaftswahl lassen die Republikaner in Arizona erneut Stimmen auszählen. Was ist da los? Der US-Experte Julian Müller-Kaler sagt im stern-Interview, dass sich die Partei völlig dem Trumpismus ergeben hat.

Herr Müller-Kaler, im US-Bundesstaat Arizona haben die Republikaner eine Nachzählung der Wählerstimmen im Hauptstadtbezirk durchgesetzt. Obwohl bereits zwei Mal ausgezählt wurde und sich am Endergebnis der Abstimmung im vergangenen November nichts ändern würde. Hört diese US-Wahl niemals mehr auf?

Doch, natürlich. Sie ist ja schon lange zertifiziert und auch nicht mehr anfechtbar. Was wir hier erleben, sind politische Manöver. Man darf nicht vergessen: Zwei Drittel der Republikaner glauben, dass bei der letzten Wahl massiv betrogen wurde. Und um diesen Mythos aufrechtzuerhalten, kommt es zu solchen obskuren Nachzählungen.

Warum will die konservative Partei denn, dass die Amerikaner an gefälschte Wahlen glauben?

Die Republikaner sind zu einer Trump-Loyalisten-Partei geworden, bei der, trotz seiner Niederlage, wenig ohne den Populisten in Mar-a-Lago geht. Er wiederholt ohne Unterlass die Mär vom Wahlbetrug und stilisiert sich als Opfer einer großen Verschwörung. Dieses Narrativ wird auch von seinen Anhängern geteilt. Und dann passiert es wie jetzt in Arizona, dass Senatoren Briefwahl-Unterlagen beschlagnahmen unter dem Vorwand, dass man nachschauen müsse, was da falsch gelaufen sei. Die Republikaner befeuern so die Erzählung von der Wahlfälschung und nehmen diese wiederum als Rechtfertigung für etwaige Neu-Auszählungen.

Die Republikaner im Senat von Arizona haben ein privates Unternehmen namens "Cyber Ninjas" mit der Nachzählung beauftragt. Ist so etwas in den USA üblich?

Das geht, wenn die Firma als "Contractor" von einer offiziellen Stelle, wie den gewählten Senatoren, dazu beauftragt wird. In den USA gibt es für solche Fälle relativ wenig Regularien. An der Wahl der Firma wird kritisiert, dass sie aus Florida kommt, keine Expertise mit Stimmenauszählungen hat und sie von Leuten geführt wird, die krude Verschwörungstheorien in Sozialen Medien posten. Eine Farce.

Glauben Sie, dass "Cyber Ninjas" etwas zu beanstanden haben werden?

Dadurch, dass es in den USA keine wirklichen Melderegister gibt, kommt es immer wieder zu kleineren Unregelmäßigkeiten. Dass zum Beispiel jemand wählt, der schon verstorben oder weggezogen ist. Aber aus Untersuchungen wissen wir, dass das nur absolute Randerscheinungen sind. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Trump die 45.000 Stimmen, die er in dem County hinter Joe Biden lag, plötzlich wird aufholen können. Zumal ja bereits zwei Mal ausgezählt wurde.

Julian Müller-Kaler ist USA-Experte im Amerika-Programm der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) in Berlin sowie Senior Fellow in der Foresight, Strategy and Risks Initiative des Atlantic Council in Washington D.C.

Irgendwelche Unstimmigkeiten finden sich immer…

... genau und darum geht es ja: Die Republikaner werden jeden Einzelfall medial groß ausschlachten, um weiter Zweifel am gesamten Wahlergebnis zu sähen. Aber das ist alles nur eine politische Show – viel mehr haben die Republikaner derzeit nicht zu bieten. Was übrigens nicht neu ist. Die Partei radikalisiert sich schon seit langer Zeit und betreibt Fundamentalopposition – wie während der Präsidentschaft von Barack Obama. Deswegen wird der Trumpismus auch bleiben, denn er war schon immer vielmehr Symptom als Ursache.

Die Republikaner versuchen, die Wahlgesetze in einigen Staaten zu ändern. Da soll etwa die Möglichkeit der Briefwahl eingeschränkt werden, da werden die Wege zum Wahllokal verlängert oder Dokumente verlangt, die sich manche nur schwer besorgen können. Sägt die Partei damit nicht an den Grundfesten der amerikanischen Demokratie?

Vollkommen richtig. Was wir sehen, ist, dass die Republikaner den Zugang zu Wahlen für Minderheiten oder auch ärmere Bürger einschränken. Also die, die traditionell eher die Demokraten wählen. Die Konservativen können heutzutage ohne solche Einschränkungen, also durch systematische Demobilisierung, nicht mehr wirklich Wahlen gewinnen. Sie waren und sind in vielen Ecken des Landes eine Minderheitenpartei. Nehmen Sie Arizona, wo Biden mit nur rund 10.000 Stimmen Vorsprung gewonnen hat. Wenn man da 10, 20 oder 30.000 Menschen effektiv von der Wahl ausschließt, dann ist das im Zweifel der entscheidende Unterschied.

Und darum hält die Partei an Trump fest?

Donald Trump hat es geschafft, Leute anzusprechen, die die Republikaner schon länger nicht mehr erreichen konnten. Wer hätte gedacht, dass ein republikanischer Präsidentschaftskandidat jemals von 74 Millionen Amerikanern gewählt werden würde? Niemand. Aber Trump hat gerade im mittleren Westen ökonomisch frustrierte Bürger angesprochen. Die haben ihn 2016 ins Weiße Haus gebracht.

Hat der Trumpismus als Phänomen eine Zukunft – ob nun mit oder ohne die Person Donald Trump?

Ja, ich glaube leider schon. Sehen Sie sich doch nur an, was die Republikaner im Abgeordnetenhaus mit der Trump-Kritikerin Liz Cheney gemacht haben: Sie stehen nicht nur auf und gehen, wenn sie spricht, sondern sie haben sie auch aus der eigenen Fraktionsführung gewählt. Wenn eine derart Konservative wie sie zu moderat für diese Partei geworden ist, dann weiß man, wohin die Reise geht.

Das Problem sitzt natürlich tiefer: Gerade einmal zehn Prozent der Amerikaner vertrauen noch der Arbeit des US-Kongresses. Das ist ein unglaublicher Nährboden für Populisten. Trump ist damals wie eine Abrissbirne durch Washington geschwungen und je härter er von der etablierten Politik angegangen wurde, desto loyaler wurden seine Anhänger. Dieses grundsätzliche Misstrauen ins politische System ist mit Joe Biden nicht verschwunden. Der Trumpismus wird sowohl die Republikaner als auch die Vereinigten Staaten, meiner Ansicht nach, noch lange prägen.