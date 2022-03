Sehen Sie im Video: "Wie ein Erdbeben" – Vadym sitzt in seiner Kiewer Wohnung als im Nachbargebäude eine Bombe einschlägt.

























Mitten in Kiew ist ein großes Einkaufszentrum durch einen Luftangriff zerstört worden. Umliegende Gebäude werden teilweise massiv beschädigt. Mindestens vier Menschen werden laut Angaben der Feuerwehr getötet.





Aufnahmen von außen und innen zeigen das Ausmaß der nächtlichen Bombardierung.





Augenzeuge Vadym hat den verheerenden Luftschlag in seiner nahegelegenen Wohnung erlebt. Gegenüber dem stern erklärt er, wie er die Bombardierung erlebt.









O-Töne von Augenzeuge Vadym:





Gestern so gegen 23.30 Uhr gab es einen Angriff. Eine Rakete hat ein Einkaufszentrum, neben einem großen Wohnblock, in dem ich wohne, getroffen. Es gab einen lauten Knall, die Fenster sind zerberstet. Ich konnte die Druckwelle spüren. Das Haus wurde erschüttert – wie bei einem Erdbeben. Ich konnte die kalte Luft, die mit Rauch gefüllt war, in meinem Zimmer spüren.





Ich bin jetzt hier in meinem Schlafzimmer. Das ist der Rahmen, aus dem das Fenster gefallen ist. Es ist direkt hier auf mein Bett gefallen. Nur deshalb ist es nicht zerbrochen. Es hat einfach „Boom“ gemacht ...

Hier der Blick aus meinem Fenster, damit ihr seht – da vorne ist das Gebäude, wo die Rakete das Einkaufszentrum zerstört hat.





Bei drei Gebäuden, die in der Nähe des Einkaufszentrums stehen, sind die Fenster schwer beschädigt worden. Meine Nachbarn und ich suchen jetzt nach etwas, um die Fenster zu schließen. Es ist kalt draußen und wir müssen irgendwo schlafen. Letzte Nacht haben wir auf den Fluren geschlafen. Alles war sehr beängstigend. Es macht Angst, wie viel Schaden diese Explosion angerichtet hat – und das so nah an großen Wohnblocks, wo Familien mit Kindern leben.





Ich weiß nicht, was ich noch sagen soll.





Ein Beitrag von Hendrik Holdmann.

