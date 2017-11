Bei einem schweren Erdbeben in der Grenzregion zwischen dem Iran und dem Irak sind am Sonntag Dutzende Menschen ums Leben gekommen. Allein im Iran gab es weit über einhundert Tote, wie der Gouverneur der Provinz Kermanscha im staatlichen Fernsehen sagte. Zahlreiche Menschen seien noch unter den Trümmern verschüttet. Die Rettungskräfte suchten fieberhaft nach Überlebenden. Die Stadt Sarpol-e Sahab sei besonders stark getroffen worden. Dort habe es zahlreiche Tote gegeben. Kurdischen Rettungskräften zufolge kamen im Irak mehrere Menschen ums Leben, Dutzende wurden verletzt. Im kurdischen Fernsehen wurden ein Moderator während eines Live-Studiogesprächs von den Erschütterungen überrascht. Der US-Erdbebenwarte zufolge hatte das Beben eine Stärke von 7,3. Das Epizentrum habe rund 100 Kilometer südlich der irakischen Stadt Sulajmanija in der kurdischen Region gelegen. Die Erschütterungen waren auch in der irakischen Hauptstadt Bagdad zu spüren - Anwohnern zufolge auch noch in der türkischen Stadt Diyarbakir und Medienberichten zufolge in Israel. Vielerorts fiel im Iran und Irak der Strom aus. Aus Furcht vor Nachbeben flohen die Menschen trotz Kälte auf die Straßen und in Parks. In den Provinzen Kermanscha und Ilam sollten die Schulen am Montag geschlossen bleiben, wie das Fernsehen berichtete.