Er beginnt seine zweite Amtszeit – am Samstag wurde Emmanuel Macron erneut als Präsident der französischen Republik vereidigt, in Anwesenheit seiner beiden Vorgänger Nicolas Sarkozy und Francois Hollande. Macron nutzte die Gelegenheit, um seine Pläne für Frankreich zu umreißen. "Die neue Ära wird eine des entschlossenen Handelns für unser Land und für Europa sein. Wir werden zuerst handeln, um eine Eskalation nach der Invasion in der Ukraine zu vermeiden, um der Demokratie und dem Mut zum Sieg zu verhelfen, um einen neuen europäischen Frieden und eine neue Autonomie auf unserem Kontinent zu schaffen.""Wir werden handeln, um unser Land zu der großen ökologischen Macht zu machen, indem wir unsere Produktionsmittel, unser Transportwesen und unsere Lebensweise überall in Frankreich radikal umgestalten. Wir werden handeln, um die Ungleichheiten an der Wurzel zu bekämpfen, indem wir unser Schul- und Gesundheitssystem wieder aufbauen." Auch Macrons Frau Brigitte war der Amtseinführung ihres Mannes zugegen, so wie viele weitere Gesichter der französischen Politik. So der frühere Premierminister Edouard Philippe, die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo, die in der ersten Runde der Präsidentschaftswahl gegen Macron angetreten war, und auch Kulturministerin Roselyne Bachelot.