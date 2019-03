Es stand kurz vor einem Eklat am heutigen Mittwoch im Wirtschaftsausschuss des Bundestages. Die Fraktion der Linken hatte einen offiziellen Bericht der Bundesregierung zu den Ergebnissen des Rechercheprojekts #GermanArms beantragt. Der stern hatte es zusammen mit dem ARD-Magazin "Report München", dem Recherchebüro Lighthouse, Bellingcat und der Deutschen Welle getragen – und belegt, dass die Koalition aus Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten im Jemen-Krieg deutsche Waffentechnik zu Wasser, zu Lande und in der Luft einsetzte. Das hatte die Abgeordneten alarmiert, zumal die Bundesregierung bisher immer wieder beteuert hatte, man habe "keine Erkenntnisse", dass deutsche Waffen im Jemen im Einsatz sind.

Auch in der Sitzung am Mittwoch im Bundestag versuchte es das Wirtschaftsministerium erstmal mit Ausflüchten und altbekannten Textbausteinen. Der Regierung lägen "keine aktuellen Informationen zu einem Verstoß gegen Endverbleibserklärungen für aus Deutschland ausgeführte Rüstungsgüter nach Saudi-Arabien oder in die Vereinigten Arabischen Emirate vor", schrieb die von Peter Altmaier (CDU) geführte Behörde vorab an den Ausschuss. "Grundsätzlich" gelte, dass man "konkrete Hinweise auf Verstöße sehr ernst" nehme und ihnen nachgehe. Aber kein Wort zu konkreten Hinweisen, die der stern und seine Recherchepartner zwei Wochen zuvor publik gemacht hatten. Und kein echtes Anzeichen, dass die Regierung wirklich an Aufklärung interessiert war. Der zuständige Parlamentarische Staatssekretär Oliver Wittke (CDU) verließ am Mittwoch sogar vorzeitig den Sitzungssaal des Ausschusses im Paul-Löbe-Haus des Bundestages; am liebsten hätte die Regierung das ganze Thema vertagt.

"Wie sollen denn konkrete Hinweise aussehen, wenn nicht so?"

Doch darauf intervenierte die Linken-Abgeordnete, Sevim Dagdelen, ebenso Vertreter von Grünen und SPD. Der Staatssekretär wurde zurückbeordert, ließ sich nun im Ausschuss ebenfalls zunächst nur wolkig vernehmen – und stieß damit auf Proteste.

"Wie sollen denn konkrete Hinweise aussehen, wenn nicht so?", empörte sich die Grünen-Abgeordnete Katharina Dröge noch nach der Sitzung. Immerhin habe das Rechercheteam von #GermanTeams konkrete Daten und Orte für die Sichtungen einzelner Waffensysteme genannt. Dagdelen hakte ebenfalls nach: Was genau habe die Bundesregierung denn getan, um den dokumentierten Fällen nachzugehen? Hatte die Regierung bei den Saudis und den Emiratis nachgefragt, oder bei den Herstellern?

Darauf hatte der Staatssekretär offenbar keine konkrete Antwort. Aber er versprach nun doch noch umfassendere Informationen. Nur gehe das nicht so schnell. Die Veröffentlichungen von stern & Co. seien ja erst vor zwei Wochen erschienen.

Unterstützung bekam Wittke aus der CDU/CSU-Fraktion. Aber die Parlamentarier der Opposition standen mit ihrer Kritik nicht allein. Der SPD-Abgeordnete Florian Post verlangte ebenfalls, dass die Regierung die gewünschten Informationen nun "zeitnah" vorlegen müsse. "Die Bundesregierung ist in der Bringschuld", meint Post. Denn bestätigten sich die Erkenntnisse von #GermanArms, dann habe das weitreichende Folgen: "Damit würde sich zeigen, dass die Endverbleibskontrollen nicht funktionieren und es würde sich die Systemfrage beim Thema Rüstungsexporte stellen."

Eine "Bankrotterklärung des ganzen Systems"

Noch drastischer formulierte es die Grünen-Abgeordnete Katharina Dröge: "Das ist eine Bankrotterklärung des ganzen Systems." Zuvor hatte bereits ein Fraktionskollege von Post in Sachen #GermanArms Aufklärung angemahnt, der SPD-Verteidigungspolitiker Thomas Hitschler: "Die Rechercheergebnisse legen Verstöße gegen die Endverbleibserklärung nahe, was Konsequenzen haben muss", sagte er dem stern.

Auch er erwartet, dass "die Bundesregierung die Rechercheergebnisse intensiv prüft und in die künftige Entscheidungsfindung einbezieht" – etwa bei der Frage weiterer Lieferungen an Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate. Laut Koalitionsvertrag gelte hier ja ohnehin bereits: "Wer am Jemen-Krieg beteiligt ist, erhält keine deutschen Waffen mehr."