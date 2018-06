US-Präsident Donald Trumps Ankündigung, die amerikanisch-südkoreanischen Militärmanöver zu stoppen, war eine der Überraschungen auf dem Gipfeltreffen in Singapur am Dienstag. Man werde dadurch eine ungeheure Summe Geld sparen, sagte Trump, außerdem seien die Manöver sehr provozierend. Nicht nur die an nordkoreanische Rhetorik erinnernde Wortwahl ließ Trumps Verbündete aufhorchen. Die USA und Südkorea führen schon seit Jahrzehnten gemeinsame Militärmanöver durch. Japans Verteidigungsminister Itsunori Onodera bezeichnete die Militärpräsenz der USA in Südkorea und die gemeinsamen Manöver dagegen als wichtig für die Sicherheit in Ostasien. Darüber müsse eine Verständigung zwischen Japan, den USA und Südkorea hergestellt werden. Sein Land werde an den gemeinsamen Manövern mit den USA ebenso festhalten wie am Ausbau seiner Verteidigung gegen mögliche Raketenangriffe aus Nordkorea. Nordkorea verbucht das historische Gipfeltreffen zwischen Donald Trump und Kim Jong Un unterdessen als Erfolg für die Führung in Pjöngjang. Auf der Titelseite der offiziellen Parteizeitung wurde das Gespräch in Singapur als "Treffen des Jahrhunderts" bezeichnet. Trump habe seine Absicht bekundet, Nordkorea Sicherheitsgarantien zu geben und Sanktionen aufzuheben, wenn sich die Beziehungen verbesserten, hieß es in einem Bericht der Nachrichtenagentur KCNA am Mittwoch. Beide Seiten seien sich einig gewesen, dass Frieden, Stabilität und Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel nur schrittweise und durch gleichzeitiges Vorgehen erreicht werden könnten, hieß es in dem Bericht weiter. Ansonsten war von atomarer Abrüstung nur wenig in den nordkoreanischen Medien zu lesen. Vielmehr konzentrierte sich die Berichterstattung auf das Ende der Feindseligkeiten zwischen Nordkorea und den USA.