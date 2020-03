Die Lage an der griechisch-türkischen Grenze bleibt weiter angespannt. Eine Woche nachdem die Türkei die Grenzen für Flüchtlinge und Migranten geöffnet hat, versuchten viele Menschen nach Griechenland und in die EU zu gelangen. Auch für Hilfsorganisationen sei die Lage schwierig, sagte eine Sprecherin der deutschen NGO "Mare Liberum", die mit einem Schiff die Lage in der Ägäis beobachtet: "Diese Inseln in der Ägäis, das sind wirklich wie so Außenposten der EU, die im Grunde als Gefängnisinsel gebraucht werden. Und dass da irgendwann die Stimmung in der Bevölkerung hochkocht, ist mehr als verständlich. Das Schiff von "Mare Liberum" kann seit Tagen nicht mehr in Lesbos anlegen: "Das Ganze ging superschnell. Unsere Crew hat schnell reagiert, und hat abgelegt und dann irgendwo vor der Küste geankert. Und das ist auch immer noch die Situation." Abschrecken lassen wolle man sich aber nicht: "Natürlich fühlen wir uns bedroht. Ich bin sehr froh, dass die Crew vor Ort so gut darauf reagieren konnte. Aber gleichzeitig wollen wir uns auch nicht von dieser Gewalt einschüchtern lassen und wollen weiterhin vor Ort sein, präsent sein, um das zu machen, wofür wir da sind: Um zu beobachten, wie gegen Geflüchtete an den europäischen Außengrenzen in Griechenland vorgegangen wird." Die europäischen Außenminister verurteilten die Öffnung der türkischen Grenze in Richtung Griechenland als inakzeptabel und warfen der Regierung in Ankara vor, Flüchtlinge für "politische Zwecke" zu missbrauchen. Die Organisation plant für Ende Juni in Brüssel eine Geberkonferenz für die Opfer des syrischen Bürgerkriegs. Dies kündigte der EU-Außenbeauftragte Borrell am Freitag nach einem Treffen der Außenminister der in Zagreb an.