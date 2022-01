Im Ukraine-Konflikt haben sich der US-Außenminister Antony Blinken und sein russischer Kollege Sergej Lawrow zu Gesprächen getroffen. Beide erwarteten keinen Durchbruch. Russland verlegt indes Luftabwehrsystem S-400 nach Belarus.

Inmitten schwerer Spannungen im Ukraine-Konflikt sind der russische Außenminister Sergej Lawrow und sein US-Kollege Antony Blinken am Freitag zu Krisengesprächen in Genf zusammengekommen. In der anschließenden Pressekonferenz kritisierte Russlands Außenminister Sergej Lawrow den Westen für dessen "Maschinerie gegen Russland". "Inzwischen artet das Ganze aus. Uns wird gesagt, dass der Truppenaufmarsch zu extrem ist", sagte Lawrow mit Blick auf die Truppen an der Grenze zur Ukraine.

Gleichzeitig kritisierte er die Osterweiterung der Nato. "Es ist ein Plan, der ganz klar gegen die russische Föderation ausgerichtet war." Russland habe den Westen gewarnt, dass dies ein Fehler war, "denn es macht die Nato verwundbar." Russland seien friedliche Nachbarn zugesichert worden, "Verbündete in der Nähe". Das sei nicht der Fall. Russland sei nun dazu gezwungen, eine Sackgassenpolitik zu betreiben, sagt Lawrow. Und: "Im Moment sehen wir ganz eindeutig, dass die Nato die Ukraine als ihren Einflussbereich betrachtet."

Initiiert hatte das Treffen die US-Seite angesichts der Spannungen um den Konflikt im Osten der Ukraine. Die Situation sei kritisch, sagte Blinken zum Auftakt und warnte Russland erneut vor einem Angriff auf das Nachbarland. Er hoffe, die Krise auf diplomatischem und friedlichem Weg zu lösen. Ziel sei eine Deeskalation. Russland sieht sich von einer Ausdehnung der Nato an seine Grenzen in seiner Sicherheit bedroht. Lawrow appellierte an Blinken, die USA mögen ihre Verpflichtungen in der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) ernst nehmen.

Russland verlegt Luftabwehr nach Belarus

Die Entspannungsbemühungen laufen seit vergangener Woche auf Hochtouren, haben aber bislang keine greifbaren Ergebnisse gebracht. Die USA und ihre westlichen Verbündeten verlangen einen Rückzug der an der ukrainischen Grenze zusammengezogenen 100.000 russischen Soldaten ins Hinterland. Russland dagegen will schriftliche Sicherheitsgarantien und ein Ende der Osterweiterung des westlichen Militärbündnisses Nato.

Wie die Verteidigungsministerin in Moskau am Freitag mitteilte, verlegt Russland sein Luftabwehrsystem S-400 für ein Manöver ins Nachbarland Belarus. Zwei Divisionen seien im äußersten Osten des Landes auf Eisenbahnwagen verladen worden und sollen aus dem Gebiet Chabarowsk nach Belarus gebracht werden, wo in gut drei Wochen Militärübungen von Russland und Belarus beginnen. Das Manöver hat im Westen Besorgnis ausgelöst.

Die Manöver sollen auch im Süden der Ex-Sowjetrepublik zur Ukraine und im Westen an der EU-Außengrenze abgehalten werden. Zehn Tage sind dafür angesetzt. Es handelt sich um eine reguläre Übung. Laut russischem Verteidigungsministerium überschreitet die Gesamtzahl der Soldaten nicht die im Wiener Dokument festgeschriebene Höchstzahl. Das heißt demzufolge, dass weniger als 13.000 Soldaten, 300 Panzer, 500 gepanzerte Fahrzeuge und 3500 Fallschirmjäger dabei sein werden.