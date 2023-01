Ein hoher US-General befürchtet, dass in zwei Jahren ein Krieg zwischen den USA und China ausbrechen könnte. Grund: Ein Überfall Pekings auf Taiwan. Alles laufe auf 2025 hinaus, so der Kommandeur aber: "ich hoffe, ich irre mich".

Der Krieg in der Ukraine ist noch lange nicht entschieden, da skizziert ein US-Top-General bereits den nächsten großen Waffengang. Nach Ansicht des Airforce-Generals Michael Minihan werden sich die Vereinigten Staaten und China in zwei Jahren in einem bewaffneten Konflikt befinden. Das schreibt der Offizier in einem Memo an die Kommandanten des sogenannten Air Mobility Command, aus dem US-Medien zitieren. Der Truppenteil ist für Transport und Luftbetankung zuständig.

"Ich hoffe, ich irre mich"

"Ich hoffe, ich irre mich, aber mein Gefühl sagt mir, dass wir 2025 kämpfen werden", so Minihan. Er verweist dabei auf die Ambitionen von Chinas Staatschef Xi Jinping, die Insel Taiwan in die Volksrepublik zu "integrieren" – notfalls mit Gewalt. Xi habe seine dritte Amtszeit gesichert und im Oktober seinen Kriegsrat einberufen. "Taiwans Präsidentenwahlen finden 2024 statt und könnten Xi einen Vorwand liefern. Die amerikanischen Präsidentschaftswahlen sind ebenfalls 2024 und werden das Land ablenken. Xis Team, Anlass und Gelegenheit – alles läuft auf 2025 hinaus", so der General.

Die USA und ihre Partner befürchten, dass Peking nach Russlands Invasion in der Ukraine versuchen könnte, in Taiwan einzumarschieren. China wird außerdem vorgeworfen, Expansionsbestrebungen im südchinesischen Meer zu verfolgen. Die Amerikaner betonen immer wieder, dass sie der Inselrepublik im Fall einer Invasion beistehen werden. Minihan aber befürchtet, dass sein Land dem Konflikt nicht die nötige Aufmerksamkeit zukommen lasse.

Seine Untergebenen fordert der General auch direkt auf, das Schießen zu üben: "Feuert auf ein sieben Meter entferntes Ziel, zielt auf den Kopf. Reuelose Tödlichkeit ist am wichtigsten."

"Wollen freien und offenen Indopazifik bewahren"

Das Memo soll offenbar erst am 1. Februar verbreitet werden, wie US-Medien berichten. Eine Sprecherin der Air Force bestätigte die Echtheit: Minihans Anweisungen "unterstützen die Bemühungen, die Air Mobility Forces auf zukünftige Konflikte vorzubereiten, falls die Abschreckung fehlschlägt", heißt es in ihrem Schreiben. Beim Pentagon ist die Rede davon, dass China die bestimmende Herausforderung für das Verteidigungsministerium sei und die USA mit Verbündeten zusammenarbeiten würden, um "einen friedlichen, freien und offenen Indopazifik zu bewahren."

Quellen: "Washington Post", NBC News, DPA, AFP