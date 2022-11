Sehen Sie im Video: Absurde Antworten – Umfrage zeigt, wie wenig Männer über den weiblichen Körper und die Periode wissen.









Diese Straßenumfrage in den USA sorgt für Belustigung und Fassungslosigkeit auf Tiktok.





Der Clip soll zeigen, wie wenig Männer über den weiblichen Körper wissen. Zahlreiche Passanden werden mit Fragen zur weiblichen Anatomie und der Periode gelöchert. Das Ergebnis: Viele Männer wissen offenbar erschreckend wenig über diese Themen. Hier ein paar Beispiele:





„Kann man mit einem Tampon pinkeln?“





„Ich denke, du musst ihn rausholen. Deswegen gibt es wohl die Tampon-Mülleimer im Bad.“





„Kann man mit einem Tampon pinkeln? Ich glaube es wird nicht empfohlen.“





„Wie viele Tampons nutzt eine Frau durchschnittlich pro Periode?“





„Einen? Zwei? Einen! Wenn ich ehrlich bin, denke ich, einen.“





Abschließend werden die Männer gefragt, ob sie registrierte Wähler seien. Die Befragten antworten einstimmig mit "Ja!" auf diese Frage.





Produziert wird der Clip von einer Gruppe US-amerikanischer Gesundheitsaktivisten.





Gegenüber dem stern erklärt die Gruppe, dass die falschen Antworten der Männer authentisch und nicht gestellt seien – die einzig beteiligte Schauspielerin sei die Moderatorin.





Weiter erklären sie, dass manche Männer zwar korrekt geantwortet hätten, doch die Mehrheit der Befragten die Fragen falsch beantwortet habe.





Doch das auf den ersten Blick lustige Video hat einen ernsten Hintergrund. Denn das amüsante Video ist eine Wahlwerbung, die vor den Midterms in den USA veröffentlicht wird.





Mit dem Video will die Gruppe Frauen dazu aufrufen, bei den Midterm-Wahlen in den USA ihre Stimme abzugeben.





Durch eine hohe weibliche Wahlbeteiligung soll Männern, die laut Video keine Ahnung vom weiblichen Körper haben, bei Themen wie Abtreibung und körperlicher Selbstbestimmung das Ruder aus der Hand genommen werden. Die Themen waren im Wahlkampf kontrovers diskutiert worden.

