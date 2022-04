Bei diesem Schiff, hier in Archivaufnahmen, handelt es sich um das wohl wichtigste der russischen Schwarzmeerflotte: der Raketenkreuzer " Moskwa ". Nun ist das Schiff jedoch nach einer Explosion schwer beschädigt . Wie die Nachrichtenagentur Interfax unter Berufung auf das russische Verteidigungsministerium berichtet, soll Munition an Bord des Schiffes explodiert sein. Die gesamte Besatzung habe sich jedoch retten können. Die Brandursache werde derzeit untersucht. Die Informationen zu dem Fall sind allerdings widersprüchlich. Denn ein ukrainischer Beamter hatte zuvor erklärt, das Schiff sei von zwei ukrainischen Raketen getroffen worden, ohne jedoch Beweise für diese Behauptung zu nennen. Satellitenaufnahmen der Firma Maxar zeigen den Raketenkreuzer vor der Explosion in der Nähe von Sewastopol, der größten Stadt auf der Halbinsel Krim.