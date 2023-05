von Uli Rauss Wann beginnt sie, die lang erwartete Offensive der Ukrainer? Sie hat längst begonnen, sagt der Militärökonom Marcus Keupp. Das ist seine Erklärung der militärischen Lage.

Am 9. Mai feiert Russland traditionell den "Tag des Sieges" über Nazi-Deutschland. Wird Putin versuchen, die Militärparade zu einer Demonstration der Stärke zu machen?

Putin hat keinen wirklichen Erfolg in der Ukraine vorzuweisen. Das war schon letztes Jahr das Problem. Die Russen wollten ja ursprünglich Kiew in drei Tagen erobern, die Ukraine setzte sich erfolgreich zur Wehr, es wurde nichts mit der großen Siegesparade. Dieses Jahr wiederholt sich das in noch schärferer Form. Die meisten Soldaten aus der ursprünglichen Invasionsarmee sind tot oder verwundet, seit Monaten läuft eine stille Mobilisierung. Und nun klappt es auch nicht, am Siegestag Bachmut als operativen Erfolg zu präsentieren, weil die Ukraine noch immer den westlichen der Stadt hält und der russische Blutzoll so hoch ist. Man braucht also Vorwände, um die eigenen Schwächen zu verdecken.

Zum Beispiel Sicherheitsbedenken?

Mit dieser Begründung wurden in vielen Städten in Russland die Feierlichkeiten abgesagt. Der wahre Grund dürfte sein, dass Russland nicht mehr genügend Panzer hat, um vielerorts gleichzeitig High-Tech-Systeme vorzuführen. Man will sich nicht die Blöße geben, am Siegestag altes Schrottmaterial auffahren zu lassen. Der Rote Platz in Moskau war in den letzten Wochen komplett gesperrt, Richt- und Satellitenfunk in der Innenstadt wird gezielt gestört, es gab diesen angeblichen Drohnenangriff auf den Kreml. Alles wirkt paranoid. Offenbar wird befürchtet, die Ukraine könnte einen Kontrapunkt setzen zu dieser Parade.