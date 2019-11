Alexandria Ocasio-Cortez, mit 30 Jahren selbst Millenial, teilt gegen die Generation der "Babyboomer" aus.





Nach einem gemeinsamen Wahlkampfauftritt mit Präsidentschaftsbewerber Bernie Sanders in Iowa beantwortet die US-Kongressabgeordnete Fragen auf ihrem Instagram-Account.





Der Journalist Gary Grumbach teilt einen Ausschnitt des Clips im Netz.





Ein User möchte wissen, was "AOC" von der 'neuen' Aussage "Okay, Boomer" hält.





Ihre Antwort darauf ist eine Abrechnung mit den Vorgängergenerationen:





"Wir wachsen auf und werden älter und erkennen, dass frühere Generationen beschlossen haben, unseren Planeten zu zerstören, endlose Kriege zu führen, unsere Wirtschaft durcheinander zu bringen und eine Darlehenskrise für Studenten auszulösen. Und wenn wir diese Dinge ansprechen, sagen sie nur: 'Wenn ihr weniger Avocado-Toast essen würdet, könntet ihr ein Haus abbezahlen.'"





Bei "Ok, Boomer" handelt es sich um einen Kampfslogan der Millennials und der Generation Z – also der nach 1980 Geborenen.





Der Begriff richtet sich gegen die Generation der Babyboomer. Er wird verwendet, um Aussagen, die als ignorant, veraltet oder als rückständig empfunden werden, respektlos abzutun.





Die 2019 populär gewordene Phrase taucht erstmals 2009 in verschiedenen Online-Communites wie "Reddit" und "Know Your Meme" auf.





In ihrem Instagram-Video macht AOC klar: "Wir werden die Probleme nur selbst beheben."





Dennoch gibt sie in einem Fernsehinterview nach der Wahlkampfveranstaltung an, dass die Verantwortung für die Bekämpfung des Klimawandels und anderer wichtiger Themen bei allen Generationen liegen sollte. Das beweist auch ihre Unterstützung für Sanders: Der ist nämlich schon 78 Jahre alt.





Bei einem großen Wahlkampfauftritt von Sanders in New York sprach Ocasio-Cortez am Samstag offiziell ihre Unterstützung für den 78-Jährigen aus. Die 30-Jährige lobte, Sanders setze sich seit Jahrzehnten gegen viele Widerstände und großen politischen Druck für die Arbeiterschaft und mehr Gerechtigkeit in der Gesellschaft ein.

Ocasio-Cortez hatte in den vergangenen Monaten in ihrer Partei für Furore gesorgt und war im Januar mit 29 Jahren als jüngste Frau überhaupt ins US-Repräsentantenhaus eingezogen, nachdem sie zuvor als Kellnerin in ihrer Heimatstadt New York gearbeitet hatte. Sie ist zu einer Leitfigur des linken Flügels der Demokraten geworden.