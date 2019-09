Britische Regierung fürchtet Engpässe und Unruhen bei No-Deal-Brexit

Die britische Regierung rechnet im Falle eines Brexit ohne Abkommen mit Lebensmittelknappheit und öffentlichen Unruhen. Vor allem die Handelswege durch den Ärmelkanal würden betroffen sein, hieß es in einem von der Regierung am Mittwoch vorgelegten Dokument. Dadurch würde die Versorgung mit Medikamenten und bestimmter Frischwaren eingeschränkt. An den Grenzen Großbritanniens werden außerdem Auseinandersetzungen zwischen Brexit-Befürwortern und Gegnern erwartet. Der als "Operation Yellowhammer" bezeichnete Bericht befasst sich mit den schlimmstmöglichen Konsequenzen für den Fall, das Großbritannien aus der EU am 31. Oktober ohne Vertrag austritt. Nigel Farage, EU-Skeptiker und Gründer der Brexit-Partei sagte: "Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so einen Unsinn gesehen. Anders als diese Londoner Beamten habe ich 20 Jahre damit verbracht Güter zu kaufen und zu verkaufen und in die ganze Welt zu verschiffen. Wir haben über 100 aktive Häfen im Vereinigten Königreich, und selbst wenn es in Dover zu Problemen käme - die Vorstellung, dass es zu Nahrungsmittelengpässen kommen könnte ist totaler Müll. Das ist Projekt Angst, zweiter Akt. Das sollte einfach überhaupt nicht beachtet werden. Der Bericht wurde bereits am 2. August verfasst, und bildet die Grundlage der "No-Deal" Planung von Premierminister Boris Johnson. Das Worst-Case-Szenario geht davon aus, dass die Öffentlichkeit und der Handel aufgrund der andauernden politischen Unsicherheit nicht auf die unmittelbaren Folgen am Brexit-Stichtag vorbereitet sind. Auszüge aus "Operation Yellowhammer" wurden erstmals am 18. August in der "Sunday Times" veröffentlicht. Nun kam die Johnson-Regierung mit der Veröffentlichung des Berichts der Forderung von Abgeordneten nach Offenlegung aller Dokumente nach.