Sehen Sie im Video: Er feierte, während das Volk im Lockdown war: Brisante Bilder belasten Boris Johnson.









STORY: Diese Fotos, die der britsche Nachrichtensender ITV am Montag veröffentlicht hat, könnten den britschen Premierminister Boris Johnson in Bedrängnis bringen. Die vier Bilder zeigen Johnson mit einem gefüllten Glas in der Hand, mehrere andere Anwesende recken ihre Hände mit Gläsern zum Zuprosten in die Luft. Auf dem Tisch, der in der Mitte der Fotos zu sehen ist, stehen mehrere geöffnete Wein- und Sektflaschen. Die Bilder sollen laut ITV bei der Abschiedsfeier für Johnsons ehemaligen Kommunikationschef Lee Cain im November 2020 entstanden sein. Sie stellen Johnsons Verteidigung infrage, bei den Zusammenkünften nicht erkannt zu haben, dass es sich um Partys handelte. In den nächsten Tagen soll der finale Untersuchungsbericht zu der sogenannten "Partygate"-Affäre um verbotene Partys in der Downing Street während des Corona-Lockdowns veröffentlicht werden. Johnson wollte Fragen zu dem bevorstehenden Bericht und seinen Konsequenzen nicht kommentieren und verwies darauf, er wolle nach der Veröffentlichung mehr sagen. Die polizeilichen Ermittlungen zu den Lockdown-Partys wurden inzwischen abgeschlossen. Zwar wurden rund 120 Strafgelder verhängt, Johnson musste jedoch nur für eine Party zahlen - 50 Pfund -, obwohl er bei mehreren Veranstaltungen anwesend war. Der Untersuchungsbericht könnte seine Position in seiner Partei und im Amt weiter schwächen.

