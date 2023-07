Im Ort Kono in Papua-Neuguinea beginnt wieder das auf der Welt einmalige "Shark Calling Festival". Drei Tage werden hier Haie verführt, denn nur hier, an der Westküste, werden die Tiere durch Gesang und Rasseln in die Nähe der Kanus gelockt und dann mit der bloßen Hand gefangen.

Das Festival gibt es eigentlich schon immer, aber irgendwann ist es über die Landesgrenzen hinaus bekannt geworden. So um 1975 herum sei das gewesen, sagt Organisator John Merebo der Nachrichtenagentur DPA. Die Menschen sind überzeugt: In den Haien leben die Geister der Vorfahren, die sie vor allen Gefahren beschützen werden, wenn sie streng die Regeln befolgen.

Hai-Rufer sorgen sich um die Zukunft

"Haie sind eine Delikatesse hier im Dorf", sagt Merebo. "Nichts wird verschwendet, wir essen alles vom Kopf bis zur Schwanzflosse, außer der Haut."

Aber die Menschen in Kono sorgen sich um die Zukunft. Einerseits wegen des Klimawandels, denn die steigenden Meerestemperaturen haben Folgen für alle Ozeanbewohner. Andererseits gibt es kontroverse Tiefseebergbau-Projekte in der Region.