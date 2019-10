Das britische Parlament hat einen Aufschub der Abstimmung über den Brexit-Deal mit der EU beschlossen und damit das gesamte Vertragswerk infrage gestellt. Die Abgeordneten stimmten am Samstag mit 322 gegen 306 Stimmen für einen Antrag des Abgeordneten Oliver Letwin. Demnach müssen zunächst die Gesetzesvorhaben zum Vertrag im britischen Parlament beschlossen werden. Damit steht auch das geplante Austrittsdatum 31. Oktober wieder in Zweifel. Dies ist eine Niederlage für Premierminister Boris Johnson, der auf eine Zustimmung zum Vertrag am Samstag gedrängt hatte. Die britische Regierung muss nun bei der EU einen erneuten Aufschub des Brexit beantragen. Der Abstimmung war eine stundenlange Debatte vorausgegangen. Johnson warb für den von ihm mit der Europäischen Union ausgehandelten Vertrag. Die Möglichkeiten und die Bereitschaft in der EU für weitere, fruchtbare Verhandlungen seien nunmehr begrenzt, so Johnson. Labour-Chef Jeremy Corbyn übte scharfe Kritik an der von Johnson ausgehandelten Vereinbarung. Das Vertragswerk sei noch schlimmer als die vorhergehenden Abmachungen mit der EU. Einen Steinwurf entfernt zogen Tausende Menschen in einem Anti-Brexit-Marsch durch London. Teilnehmer forderten ein neues Referendum und schwenkten EU-Flaggen. Die Demonstranten nahmen am Nachmittag Kurs auf das britische Parlament.