von Dagmar Seeland Experten sind sich nun einig: Die "Titan" implodierte, wahrscheinlich infolge von Materialschwäche. Einer von ihnen, David Lochridge, hatte schon vor fünf Jahren auf schwerwiegende Material- und Konstruktionsfehler des Tauchboots hingewiesen. Die Betreiber der "Titan" feuerten ihn.

Im Juli 2017, David Lochridge war gerade vom "Titan"-Betreiber OceanGate angeheuert worden, gab der Schotte dem britischen Sender BBC ein Interview. Darin klingt er enthusiastisch – schließlich war das, was die US-Firma vorhatte, fast so aufregend wie die Raumfahrtpläne von Elon Musk oder Jeff Bezos: Firmeninhaber Stockton Rush wollte Tauchbootfahrten zum Wrack der "Titanic" für wohlhabende Abenteurer möglich machen. Die Idee war so romantisch wie der Preis für ein Ticket: Genau 105.129 Dollar sollten Expeditionsteilnehmer zahlen, die Summe entsprach dem inflationsbereinigten Preis eines Tickets in der ersten Klasse auf der tragischen Jungfernfahrt der "Titanic" 1912. Das war der Plan.