2016 waren sie ein herber Rückschlag im Rennen um die US-Präsidentschaft, jetzt sind sie Kunst: Hillary Clinton hat am Mittwoch in Venedig eine Ausstellung besucht, in der die Emails zu sehen sind, die die damalige US-Außenministerin von einem privaten Emailkonto verschickt haben soll. Dafür war sie vom jetzigen Präsidenten Trump kritisiert worden. Untersuchungen hatten jedoch keine strafbaren Handlungen festgestellt - lediglich Verstöße gegen Arbeitsvorschriften des Außenministeriums. "Das war und ist einer der seltsamsten Vorgänge in der Politgeschichte Amerikas. Jeder kann sie sich jetzt ansehen, da ist nichts. Es wird jetzt mit künstlerischem Ausdruck gezeigt, was ich schon in einem Buch beschrieben habe: Es war nichts falsch. Es gab nichts, das nicht so hätte sein dürfen." Die Ausstellung "Hillary: The Hillary Clinton emails" zeigt die Schriftstücke auf einer Nachbildung des Präsidentenschreibtisches aus dem Weißen Haus noch bis zum 24. November zu sehen.