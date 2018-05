So schnell vergeht ein Jahr - Emmanuel Macron, hier nach seinem Wahlsieg am 7. Mai 2017 hat die ersten 365 Tage der französischen Staatspräsidentschaft bald hinter sich. Zeit für eine Bilanz - die aber zumindest geteilt ausfällt. Sinkende Umfragewerte und Streiks kratzen am Gewinner-Image des 40-Jährigen. Am 1. Mai kam es in Paris bei Protesten gegen seine Reformpolitik zu schweren Krawallen. Macron will die marode Staatsbahn SNCF für den Wettbewerb öffnen - eine Machtprobe mit den einflussreichen französischen Gewerkschaften, die den sozialen Kahlschlag wittern. Dabei scheint er das Land so rasant verändert zu haben wie kaum einer seiner Vorgänger seit der Amtszeit von Charles de Gaulle. Von einer "Renaissance der französischen Wirtschaft" war gar die Rede, denn die legte 2017 um ganze zwei Prozent zu. Kritiker winken ab: Das habe vielmehr mit Macrons Vorgänger Hollande zu tun und mit einem gesamteuropäischen Aufschwung. Wie kann es für Macron nun weitergehen? Politikexperte Pascal Perrineau hat den Präsidenten noch nicht abgeschrieben. "Macrons Stärke erwächst zum einen aus seiner Fähigkeit zu reformieren, aber zum anderen aus der unfassbaren Schwäche seiner politischen Gegner. So lange dieses Ungleichgewicht zugunsten des Präsidenten andauert, hat Emmanuel Macron weiterhin einen politischen Spielraum. Vielleicht kann er so seine Reformen sogar noch verstärken." Als innenpolitischer Erfolg dürfte die Spaltung der Opposition gewertet werden - hinzu kommen die Sympathien, die dem jungen Staatspräsidenten im Ausland zuzufliegen scheinen, ob in Berlin, Moskau oder jüngst in Washington. "Außenpolitich betrachtet ist ein Jahr keine besonders lange Zeit. Und doch kann man sehen, dass Emmanuel Macron gerade gegenüber Russland und den USA wieder zu einer französischen Stimme gefunden hat, vielleicht sogar zu einer europäischen. Genau das will er: Über die Belange Frankreichs hinausgehen, er will Probleme durch Kompromisse auf europäischer Ebene lösen." So sehr Macron sich auch für eine gemeinsame europäische Stimme einsetzen mag, so wenig vermochte er es bis jetzt, euroskeptische Tendenzen zurückzudrängen. Wie sich das im Ergebnis der nächsten Europawahl niederschlagen wird, bleibt abzuwarten. Im Mai nächsten Jahres werden Europas Bürger zu den Urnen gerufen - dann wird Emmanuel Macron wohl bereits sein zweites Jahr als Staatspräsident hinter sich gebracht haben.