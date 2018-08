Panzer der Sowjetarmee in den Straßen von Prag, der Hauptstadt der CSSR, der tschechoslow akischen sozialistischen Republik. Es ist der 21. August 1968, und der Aufmarsch von Truppen aus dem Warschauer Vertrags-Bündnis markiert das gewaltsame Ende dessen, was als "Prager Frühling" bekannt wurde. Eine Bewegung zur Reform des autoritären Staatssozialismus, die ihn erklärtermaßen demokratisieren wollte. Doch nicht zuletzt die Führung der Sowjetunion entschied im Bündnis mit wichtigen ihrer Partner, dieses Experiment abzubrechen. 50 Jahre später erinnern sich Augenzeugen an die dramatischen Ereignisse jener Zeit, wie der damalige Journalist Jan Dobias, der am Montag sagte: O-Ton: "Einige Leute glaubten zunächst, das wäre eine Miltärübung. Denn davon gab es viele in diesen Tagen. Aber ich wusste gleich, dass das etwas Schlimmes war. Denn ich hatte ja bereits Erfahrungen mit Krieg, und das war ein außergewöhnlicher Masseneinsatz von Militär." Dana Kyndrova ist Kuratorin dieser Ausstellung und sagt, sie sei damals mit ihren Eltern in den Straßen von Prag unterwegs gewesen: "Ich erinnere mich vor allem an die Zusammenstöße rund um das Radiogebäude. Wir liefen die Vinohradska-Straße hinunter, und ich schrie vor Furcht. Mein Vater rief: Bleib am Haus! Dann gingen wir weiter durch die Spanelska-Straße." Den Protagonisten des "Prager Frühling" um den Chef der kommunistischen Partei Alexander Dubchek ging nach eigener Darstellung um einen "Sozialismus mit menschlichem Antlitz". Doch ihr Versuch scheiterte, vor allem durch das militärische Eingreifen von außen.