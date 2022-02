Sehen Sie im Video: Abschuss über Kiew – Brennendes Flugobjekt soll Wohnhaus in Brand gesetzt haben.









In der zweiten Nacht des Krieges in der Ukraine waren heftige Explosionen über Kiew zu sehen.





Die Aufnahmen sollen zeigen, wie ein Flugobjekt über der Hauptstadt abgeschossen wird.





Das Gerät sei daraufhin in ein Wohnhaus gestürzt und habe es in Brand gesetzt.





Bilder der Absturzstelle sollen die Trümmer eines ukrainischen Su-27 Kampfjets zeigen.





Was für ein Flugobjekt von wem abgeschossen wurde, bleibt zu diesem Zeitpunkt unklar.





Russland hat am Donnerstag eine großangelegte Invasion der Ukraine gestartet.

