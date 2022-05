Sehen Sie im Video: Abtreibungsgesetz im US-Senat gescheitert – Vizepräsidentin Harris enttäuscht.









STORY: Im US-Senat ist wie erwartet ein Gesetzentwurf der Demokraten gescheitert, das ein Recht auf Abtreibung auf Bundesebene gesetzlich verankern sollte. Die Kongresskammer stimmte am Mittwoch mit 51 zu 49 Stimmen dagegen, die Vorlage überhaupt formell zur Abstimmung zuzulassen. Die Demokraten hatten versucht, ein drohendes Urteil des Obersten Gerichtshofs abzuwenden, das voraussichtlich eine fast 50 Jahre alte Entscheidung zum Recht auf Abtreibung aufheben würde. Alle 50 Republikaner stimmten für die Blockade des Gesetzes. Dazu sagte US-Vizepräsidentin Kamala Harris: "Leider hat der Senat es versäumt, das Recht der Frau zu verteidigen, über ihren eigenen Körper zu entscheiden. Was wir in diesem Land sehen, sind extremistische republikanische Führer, die versuchen, Frauen zu kriminalisieren und zu bestrafen, weil sie Entscheidungen über ihren eigenen Körper treffen." Nun wird davon ausgegangen, dass das Oberste Gericht in den kommenden Wochen die bisherige Regelung zur Abtreibung aufhebt. Danach wären die einzelnen Bundesstaaten für entsprechende Gesetze zuständig. Umfragen zufolge befürwortet eine Mehrheit der US-Bürger die Beibehaltung der jetzigen Rechtslage.

