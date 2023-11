Warum Frankreich gerade jetzt das Recht auf Abtreibung in der Verfassung verankern will

von Andrea Ritter Im März hatte Emmanuel Macron es angekündigt, seit dieser Woche liegt der entsprechende Gesetzesentwurf vor: Ab 2024 sollen Abtreibungen als unumstößliches Recht in die französische Verfassung aufgenommen werden. Was dahinter steckt.

Abtreibungsrecht in der Verfassung – was bedeutet diese Änderung? Wie sieht es in anderen Ländern aus? Und warum gibt es überhaupt gesetzliche Regelungen für den Fall, dass eine Frau ihre Schwangerschaft beenden will? Fünf Fragen und fünf Antworten.

1. In Frankreich sind Schwangerschaftsabbrüche auch ohne medizinische Indikation bereits seit dem Jahr 1975 legal. Sie werden sogar von der Krankenkasse bezahlt. Warum soll das Recht auf Abtreibung nun in die Verfassung aufgenommen werden?