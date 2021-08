Dramatische Szenen am Sonntagabend auf dem internationalen Flughafen von Kabul . Menschen strömten auf das Flugfeld, nachdem Taliban-Kämpfer in die afghanische Hauptstadt eingedrungen waren. Vereinzelt kam es zu Rangeleien, da Abflüge gestrichen worden waren. Die Nato hatte zuvor erklärt, der Airport sei für den zivilen Flugverkehr geschlossen worden. Zahlreiche Minister, Regierungsbeamte und andere Zivilisten warteten verzweifelt auf Flüge ins Ausland, darunter auch deutsches Botschaftspersonal. Lokale Fernsehsender meldeten, dass mehrere Explosionen zu hören waren. In Kabul selbst war es am Sonntag eher ruhig geblieben. Damit sind die radikal-islamischen Taliban nach nur gut einem Vierteljahr nach Beginn des internationalen Truppenabzugs am Ziel. Die Kämpfe haben sie für beendet erklärt. Der Krieg im Land sei vorbei, sagte ein Taliban-Sprecher. Bald werde klar sein, wie das Land künftig regiert werde. Präsident Ghani schrieb auf Facebook, er habe das Land verlassen, um Blutvergießen zu vermeiden. Wie der Sender Al Dschasira unter Berufung auf einen seiner Leibwächter berichtete, war Ghani auf den Weg in die usbekische Hauptstadt Taschkent. Viele Afghanen hatten zuletzt befürchtet, die Taliban könnten mit der Rückkehr an die Macht erneut eine sehr strenge Auslegung des islamischen Rechts durchsetzen. Ein Taliban-Sprecher sagte Al Dschasira, man wünsche sich Beziehungen zur internationalen Staatengemeinschaft. Er fügt hinzu, die Taliban respektierten die Rechte von Frauen und Minderheiten sowie die Meinungsfreiheit, wenn sie der Scharia entsprächen.