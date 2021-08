News im Video: Mehrere Tote nach Explosionen am Kabuler Flughafen. Bei einem mutmaßlichen Selbstmordanschlag außerhalb des Flughafens von Kabul hat es am Donnerstag mehrere Opfer gegeben. Ein Vertreter der Taliban sprach von mehreren Toten, darunter mehrere Kinder sowie Taliban-Mitglieder. Der TV-Sender Al Dschasira berichtete, auch Ausländer seien unter den Opfern. Nach Auskunft eines US-Regierungsvertreters wurden Mitglieder der US-Sicherheitskräfte verletzt. In Berlin hieß es in Sicherheitskreisen, deutsche Soldaten seien nicht betroffen. Das türkische Verteidigungsministerium berichtete sogar von zwei Explosionen außerhalb des Flughafens. Türkische Einheiten seien nicht zu Schaden gekommen. Wie sich der Zwischenfall auf die laufenden Evakuierungen auswirken würde, war zunächst unklar. Westliche Sicherheitskreise hatten zuvor vor einer erhöhten Gefährdungslage rund um den Flughafen gewarnt. Es lagen demnach Hinweise vor, dass der afghanische Ableger des Islamischen Staates (IS) Anschläge plane. Die IS-Miliz und die Afghanistan jetzt regierenden radikalislamischen Taliban sind verfeindet. Am Flughafen von Kabul halten sich seit mehreren Tagen Menschen auf, die das Land aus Furcht vor den Taliban verlassen wollen. Die Bundeswehr hat die Evakuierungsflüge am Donnerstag abgeschlossen.

Explosionen außerhalb des Flughafens von Kabul fordern mehrere Tote und Verletzte. Die Hintergründe sind noch weitestgehend unklar.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Bei einer Explosion außerhalb des Flughafens der afghanischen Hauptstadt Kabul hat es nach Angaben der USA eine bislang unbekannte Zahl von Toten oder Verletzten gegeben. Der Sprecher des US-Verteidigungsministeriums, John Kirby, schrieb am Donnerstag auf Twitter, das Pentagon könne bestätigen, dass die Explosion an einem der Flughafen-Tore "eine unbekannte Zahl von Opfern" verursacht habe. Dabei sind nach Angaben der US-Regierung auch Amerikaner zu Schaden gekommen.

Die Vereinten Nationen sprechen von mehreren Toten und Verletzten. UN-Generalsekretär António Guterres "verurteilt diesen Terroranschlag, bei dem eine Reihe von Zivilisten getötet und verletzt wurden, und spricht den Familien der Getöteten sein tief empfundenes Beileid aus", sagte UN-Sprecher Stephane Dujarric. Es gebe bisher keine Informationen zu Hintergründen der "abscheulichen" Tat.

Der Nichtregierungsorganisation Emergency zufolge sind mindestens sechs Menschen getötet worden. Mehr als 60 weitere seien verletzt worden, teilte Emergency weiter mit. Die Nichtregierungsorganisation betreibt ein Krankenhaus vor Ort und berichtete, dass sechs Menschen tot in ihre Klinik eingeliefert worden seien.

Ein "New York Times"-Reporter berichtet von deutlich mehr Toten und Verletzten. Seinen Angaben zufolge seien mindestens 40 Tote und 120 Verletzte in Krankenhäuser in Kabul gebracht worden, wobei sich 60 Prozent der Verletzten in einem kritischen Zustand befinden würden.

Angaben der militant-islamistischen Taliban zufolge sind bei dem Anschlag am Flughafen Kabul mindestens 52 Menschen verletzt worden. Es habe auch Tote gegeben, allerdings sei die Zahl noch unklar, sagte der Taliban-Sprecher Sabiullah Mudschahid dem lokalen TV-Sender ToloNews.

Die Explosion soll sich in der Nähe des Abby Gates ereignet haben © BBC / stern

Zunächst berichtete das türkische Verteidigungsministerium von einer zweiten Explosion außerhalb des Flughafens, das Pentagon bestätigte später "mindestens eine weitere" Explosion am Baron Hotel in unmittelbarer Nähe zum Abbey Gate. Demnach habe es sich um einen "komplexen Angriff" gehandelt, so Pentagon-Sprecher Kirby bei Twitter.

Berichte über Selbstmordanschlag

Wie der US-Sender CNN unter Berufung auf mehrere Quellen berichtete, handele es sich bei der Explosion am Abbey Gate um einen Selbstmordanschlag. Auch nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters, die sich auf einen amerikanischen Beamten beruft, soll es sich um einen Selbstmordanschlag handeln.

US-Präsident Joe Biden sei über die Explosion vor dem Flughafen in Kabul in Kenntnis gesetzt worden, berichtete CNN. "Der Präsident hat sich am Morgen mit seinem Nationalen Sicherheitsteam getroffen", teilte das Weiße Haus mit. Auch Außenminister Antony Blinken sei bei dem Treffen dabei gewesen. "Er wird im Laufe des Tages weiterhin über aktuelle Informationen zur sich entwickelnden Situation informiert werden."

Bei der Explosion sind nach derzeitigem Kenntnisstand keine deutschen Soldaten verletzt worden. "Nach bisherigen Erkenntnissen kam es heute Nachmittag gegen 15.20 Uhr MESZ zu einer Explosion im Außenbereich des Flughafens Kabul", teilte das Einsatzführungskommando mit. Einsatzkräfte der Bundeswehr seien nicht betroffen. Nähere Informationen lägen aber noch nicht vor.

Für den Donnerstagabend werden Statements von Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) und Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer erwartet.

Westliche Staaten warnten vor Anschlagsgefahr

In deutschen Sicherheitskreisen wurde von einem Anschlag gesprochen, wie die Deutsche Presse-Agentur berichtete. Ob deutsche Staatsbürger betroffen sind, sei demnach zunächst unklar. Es gebe Verletzte. Unklar sei noch, ob und wenn ja wie viele Tote es gegeben habe. Es herrsche Chaos. Das Attentat sei von außerhalb des Flughafens verübt worden, nicht von einer oder mehreren Personen, die sich auf das Gelände des Flughafens geschmuggelt hätten, hieß es weiter.

Westliche Staaten hatten zuletzt vor Anschlägen am Flughafen gewarnt, wo derzeit ein großangelegter Evakuierungseinsatz läuft. Die Bundeswehr sprach von mehreren Selbstmordattentätern in der Stadt. Westliche Staatsangehörige wurden davor gewarnt, sich zum Flughafen zu begeben.