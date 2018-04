Diese Aufnahmen haben in den USA eine Welle der Empörung ausgelöst. Sie zeigen, wie zwei afroamerikanische Männer in einem Starbucks-Café in Philadelphia festgenommen werden. Das Personal hatte ihnen nach Polizeiangaben Störung und unbefugtes Betreten vorgeworfen, weil sie keine Bestellung aufgaben. Die beiden hätten angegeben, auf einen Freund zu warten. Der Vorfall, der bereits am Donnerstag passiert, wurde von einem Kunden gefilmt und im Internet verbreitet. Die Bilder lösten in Philadelphia und darüber hinaus Proteste aus. Es wurden Vorwürfe laut, die Anzeige gegen die zwei Beschuldigten und die anschließende Festnahme seien nur wegen deren Hautfarbe erfolgt. Starbucks ließ anschließend die Anzeige gegen die Männer fallen und entschuldigte sich. Die Starbucks-Verantwortliche in Philadelphia, Camille Hymes, stellte sich den aufgebrachten Demonstranten: "Wir wissen, dass wir Arbeit vor uns haben. Wir haben sehr eng mit der Gemeinschaft hier in Philadelphia zusammengearbeitet. Es bricht mir das Herz." Auch Konzernchef Kevin Johnson entschuldigte sich öffentlich. Es sei falsch gewesen, die Polizei einzuschalten, erklärte Johnson. Dieses Vorgehen sei nicht repräsentativ für die Starbucks-Ziele und -Werte.