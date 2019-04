Gekleidet in einem traditionellen Gewand schritt Japans Kaiser Akikito zu einem Ritual vor seiner geplanten Abdankung. An diesem Dienstag endet in Japan eine Ära. Der 85-Jährige Akihito überlässt seinem Sohn, Kronprinz Naruhito, den Thron. Nach mehr als 30 Jahren im Amt. Er hatte vor allem aus gesundheitlichen Gründen darum gebeten, zurücktreten zu dürfen. Das japanische Parlament erlaubte ihm das per Sondergesetz. Akihito ist damit der erste japanische Kaiser seit ungefähr 200 Jahren, der den Thron freiwillig für seinen Nachfolger frei macht. Zahlreiche Menschen strömten am Dienstag zu den Palastgebäuden in Tokio, um bei diesem historischen Moment dabei zu sein. "Ich habe gehört, dass die Stimmung beim letzten Wechsel gedrückt war und das getrauert wurde. Deshalb finde ich es eine gute Sache, dass wir diesen Wechsel so begehen können, als wenn es ein Fest wäre, das wir genießen können." Der Kaiser und seine Gemahlin sind bei den Japanern beliebt, das Paar gilt als bürgernah. Der Tenno, wie der Kaiser in Japan genannt wird, verfügt laut Verfassung über keine politische Macht, sondern übernimmt lediglich repräsentative Aufgaben.