(HINWEIS: DIESER BEITRAG IST OHNE SPRECHERTEXT.) Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) am Samstag auf der Sicherheitskonferenz in München: "Ich sehe Europa und gerade mein Land in der Pflicht, mehr Handlungsfähigkeit und vor allen Dingen mehr Willen zum Handeln zu entwickeln. Denn wir Deutsche und Europäer blicken auf eine strategische Lage, die immer stärker von der Konkurrenz großer Mächte bestimmt wird. Das gilt besonders für das Verhältnis der Vereinigten Staaten von Amerika und der Volksrepublik China. Ein kompliziertes Verhältnis von wechselseitiger Abhängigkeit, grundiert von einem ideologischen Gegensatz, von unterschiedlichen Vorstellungen davon, wie eine geglückte gesellschaftliche und internationale Ordnung aussieht. Als Deutsche und Europäer wissen wir, dass dieser Gegensatz uns etwas angeht. Wir sind nicht neutral. Wir sind nicht irgendwo dazwischen. Wir sind und wir bleiben im Westen. Denn wir stehen fest auf der Seite der Freiheit und des Rechtsstaates, der Demokratie und der Gewaltenteilung. Wir stehen zum Multilateralismus, fairen, freien Handel und gesellschaftlicher Offenheit. Wir Deutsche und Europäer müssen, können und wollen dafür mehr eigenes Gewicht in die Waagschale der internationalen Politik werfen."