Rund um das inzwischen von Russen besetzte Kernkraftwerk Saporischschja wurde in 1970er Jahren die Stadt Enerhodar gebaut. Dmytro Orlow ist der Bürgermeister, er konnte nach der Eroberung nach Saporischschja fliehen – und berichtet von dramatischen Zuständen in seiner Heimatstadt.

Dmytro Orlow ist seit November 2020 Bürgermeister von Enerhodar – der Stadt am Kernkraftwerk Saporischschja. Der 38-jährige Atomingenieur hatte zuvor selbst zehn Jahre im Kraftwerk gearbeitet. 18 Monate ist es jetzt her, dass russische Truppen Enerhodar eingenommen und das Kernkraftwerk besetzt haben, das größte in Europa mit 5800 Megawatt Leistung. Orlow konnte fliehen, er trifft sich zum Interview mit dem stern in Saporischschja.