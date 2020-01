Bei einem Luftangriff am Flughafen von Bagdad wurde der Kommandeur der iranischen Elitetruppe Al-Kuds getötet. Die USA bekannten sich zu dem Anschlag. Der Kommandeur, Ghassem Solejmani, soll laut Angaben aus dem Pentagon in den vergangenen Monaten Angriffe auf Stützpunkte im Irak "orchestriert" und die "Angriffe" auf die US-Botschaft in Bagdad in dieser Woche genehmigt haben. Der Schlag gegen seinen Konvoi am internationalen Flughafen der Irakischen Hauptstadt diene der Abschreckung künftiger iranischer Angriffspläne. Neben Solejmani ist auch ein Kommandeur der irakischen Miliz, ums Leben gekommen. Nach Angaben der irakischen Polizei wurden weitere Personen am Flughafen getötet und verletzt. Solejmani, der den ausländischen Arm der Revolutionsgarden anführte, spielte eine Schlüsselrolle bei den Kämpfen in Syrien und im Irak. Der Iranische Außenminister Javad Zarif schrieb auf Twitter, bei dem Anschlag handle es sich um internationalen Terrorismus seitens der USA, auf denjenigen, der am effektivsten gegen den IS, die Al-Nusrah Front und Al Quaida gekämpft habe. Zarif nannte den Anschlag extrem gefährlich und eine dumme Eskalation, für die die USA die Konsequenzen werde tragen müssen. Der Tod des ranghohen Generals und des irakischen Kommandeurs könnte einen Wendepunkt in den Spannungen im Nahen Osten darstellen.