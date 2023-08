von David Baum Die rechte italienische Abgeordnete Alessia Ambrosi und der Tiroler Sozialdemokrat Georg Dornauer outen sich offensiv als Liebespaar. Die beiden fügen sich in die Reihe skurril-interessanter Beziehungen ein, die der Alpenstaat immer wieder hervorbringt.





Was in Nordeuropa ein ganz normaler Arbeitstag ist, der 15. August, das heißt im katholischen Süden "Ferragosto", wo man traditionell zu Ehren der Gottesmutter Maria frei hat, und an die Sandstrände strömt. Die italienische Parlamentsabgeordnete Alessia Ambrosi hat sich diesen besonderen Tag für eine private und doch politisch-pikante Bekanntmachung ausgesucht.

Schon seit Wochen wird in der österreichischen Politik-Szene gemunkelt, dass der Vorsitzende der Tiroler Sozialdemokraten und stellvertretende Landeshauptmann Georg Dornauer ausgerechnet mit der Politikerin der postfaschistischen Fratelli d'Italia ein Techtelmechtel unterhält. Gemeinsam zeigte man sich bereits bei einem Tennisturnier, schließlich bestätigte sie gegenüber einem italienischen Lokalblatt die Beziehung mit den Worten: "Zwei Herzen vereint, zwei verschiedene Parteien." Dornauer sagte zur "Kronen-Zeitung": "Jetzt ist es, wenn man so will, draußen – und vielleicht ist es gut so!" Und verbat sich daraufhin aber jegliche weitere Berichterstattung.