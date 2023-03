von Niels Kruse Mit dem Gala-Kleid erregte Alexandria Ocasio-Cortez 2021 Aufmerksamkeit. In Rot war darauf zu lesen: "Besteuert die Reichen". Jetzt sorgt der Designerfummel für Ärger, weil sich die linke Politikerin schwer mit der Bezahlung getan hatte.

Eine Einladung zur alljährlichen Met-Gala des weltberühmten New Yorker Kunstmuseums ist Ehre und Verpflichtung zugleich. Ohne einen spektakulären Edelfummel am Leib traut sich niemand auf den roten Teppich, auch keine Politiker, die sich dem kapitalismuskritischen Spektrum zuordnen, wie Alexandria Ocasio-Cortez. Die präsentierte sich vor zwei Jahren in einem weißen Kleid der Designer von Brother Vellies – und auf dem Rücken prangte in roter Schrift "Tax the Rich", "besteuert die Reichen" – der Schlachtruf der US-Linken.

Ethikkommission gegen Ocasio-Cortez

Den Gala-Auftritt mit diesem Kleid für politische Botschaften zu nutzen, sorgte damals für Aufmerksamkeit und jetzt schon wieder. Allerdings nicht im positiven Sinn. Denn offenbar hatte der Designer Ocasio-Cortez komplett ausgestattet, was möglicherweise gegen die Ethikrichtlinien des US-Kongresses verstoßen hat. Die zuständige Kommission teilte nun mit, gegen die Abgeordnete der Demokratin zu ermitteln.

In dem Bericht heißt es, die Politikerin habe Designerkleid, Handtasche, Schuhe, Schmuck erhalten, dazu seien ihr Haare und Make-up gemacht worden, zudem wurde ihr ein Fahrdienst und ein Raum zur Verfügung gestellt. Ihr Lebensgefährte habe im Vorfeld der Veranstaltung eine Fliege und Schuhe erhalten. Die Kommission untersucht, ob es sich dabei um "unzulässige Geschenke" handelt.

Die Regeln des Repräsentantenhauses verbieten Abgeordneten die Annahme von Geschenken in Form von "Zuwendungen, Gefälligkeiten, Rabatten, Bewirtungen, Darlehen und anderen geldwerten Gegenständen". Mittlerweile hat Ocasio-Cortez mehrere tausend Dollar für Ausstattung und Dienstleistung bezahlt, allerdings, so moniert der Bericht, erst nachdem sie von der Ethikkommission kontaktiert worden sei.

"Das wird nicht wieder passieren"

Bei NBC News wies ein Sprecher der Abgeordnete die Vorwürfe zurück und gab sich überzeugt, dass die Angelegenheit ohne Folgen für sie bleibe. Eingeräumt wurde aber, dass es Verzögerungen "bei der Bezahlung von Kosten im Zusammenhang mit der Teilnahme an der Met-Gala" gegeben habe. Für Alexandria Ocasio-Cortez seien diese Verzögerungen "inakzeptabel" und sie werde sicherzustellen, "dass so etwas nicht noch einmal passiert", heißt es aus ihrem Büro.

Die 33-Jährige, genannt AOC, ist eine der prominentesten Parteilinken der US-Demokraten und sitzt für die New Yorker Bronx seit 2019 im US-Abgeordnetenhaus. Regelmäßig fällt sie mit radikalen Forderungen und Aktionen auf. Im vergangenen Sommer wurde sie bei einer Demonstration für Abtreibungsrechte vor dem Obersten Gerichtshof der USA festgenommen. Sie gehört auch zu den lauten innerparteilichen Kritikerinnen von US-Präsident Joe Biden.

Quellen: USA Today, Axios, NBC New York