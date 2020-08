Sehen Sie im Video: Rettungsflieger für Nawalny aus Deutschland: Kreml-Kritiker künstlich beatmet und nicht transportfähig.









Ein Rettungsflugzeug ist in der Nacht zum Freitag in Deutschland gestartet, um den Kreml-Kritiker Alexej Nawalny nach dessen mutmaßlicher Vergiftung aus der russischen Stadt Omsk abzuholen. Nach Medienangaben war die Maschine mit einem Rettungsteam an Bord am frühen Morgen in Nürnberg gestartet. Der 44-jährige Nawalny hatte auf einem Flug von Sibirien nach Moskau massive Gesundheitsprobleme bekommen. Seine Maschine musste in der Stadt Omsk zwischenlanden, wo er in eine Klinik kam. Er liege auf einer Intensivstation und werde künstlich beatmet, sagte seine Sprecherin Einem Aktivisten zufolge wird versucht, Nawalny zur Behandlung nach Berlin zu bringen. Der russische Regierungssprecher Dmitry Peskow sagte, eine Vergiftung sei bislang nicht bestätigt. Er wünsche Nawalny aber eine baldige Genesung.

