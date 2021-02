Angespannte Lage in Moskau am Dienstag: Die russische Polizei hat am Rande des Prozess-Auftaktes gegen den russischen Oppositionspolitiker Alexej Nawalny mehr als 200 Menschen vor dem Gerichtsgebäude festgenommen, wie die kremlkritische Beobachtergruppe OVD-Info mitteilte. Nawalny muss sich vor Gericht verantworten, weil ihm Verstöße gegen Bewährungsauflagen vorgeworfen werden. Deshalb befindet sich der 44-Jährige bereits seit gut zwei Wochen in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft will diese nun in eine Gefängnisstrafe umwandeln. Ihm drohen bis zu dreieinhalb Jahre Haft. Vor dem Gerichtsgebäude parkten zahlreiche Fahrzeuge westlicher Diplomaten, was russische Regierungsvertreter reagieren ließ. Man hoffe vor allem, dass die Europäische Union die Beziehungen zu Russland nicht abhängig mache vom Fall Nawalny. Alexej Nawalny macht den russischen Präsidenten Wladimir Putin persönlich verantwortlich für Nawalnys Vergiftung im August in Russland. Die russische Führung weist die Vorwürfe weiterhin zurück.