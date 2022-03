Die Welt ist aus den Fugen – und trotzdem dürfen wir trotz großer Betroffenheit vor lauter Aktionismus das Nachdenken nicht vergessen. Der stern hat die Frauenrechtlerin Alice Schwarzer gefragt, was sie über den Krieg denkt – und welche Sorgen sie nun umtreiben.

Die Feministin sorgt sich vor allem um die Frauen aus dem Kriegsgebiet: "Die fliehen zu Fuß mit ihren Kindern. Wenn sie erschöpft die Grenze erreichen, warten da schon die Männer, die sie in die Prostitution abschleppen wollen. Auch an deutschen Bahnhöfen haben die Gentlemen sich bereits positioniert. Die Polizeigewerkschaft warnt." Im Netz, so Schwarzer, werde in einschlägigen Foren schon über "Frischfleisch aus der Ukraine" gejubelt.

Schwarzer zitiert Erschütterndes aus einem Freierforum: "Ich denke an all die ­jungen Ukrainerinnen, die bald hier aufschlagen werden. Das wird ein Fest!" Und ein anderer: "Endlich eine willkommene Flüchtlingswelle." Der Zynismus, so Schwarzer, kenne keine Grenzen.

