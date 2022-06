US-Präsident Biden setzt beim Amerika-Gipfel auf Solidarität und gemeinsame Zusammenarbeit. Regionale Herausforderungen wie Migration will man vereint angehen - eine Erklärung soll heute folgen.

US-Präsident Joe Biden hat die Staats- und Regierungschefs aus Nord-, Mittel- und Südamerika sowie der Karibik beim Amerika-Gipfel auf Zusammenarbeit bei den gemeinsamen Herausforderungen der Region eingeschworen.

«Wir haben die Chance, Wege zu finden, wie wir durch Kooperation mehr für alle unsere Bürger erreichen können. Und ich betone: gemeinsam», sagte Biden bei der Eröffnung der ersten Plenarsitzung des IX. Gipfels der Organisation Amerikanischer Staaten (OAS). «Es ist unsere Pflicht, ihnen zu zeigen, was Demokratien leisten können, wenn sie zusammenarbeiten.»

Gemeinsame Deklaration zur Migration erwartet

Biden kündigte für Freitag eine gemeinsame Deklaration zur Migration an: «Jedes unserer Länder ist von beispiellosen Migrationsbewegungen betroffen. Ich glaube, dass es unsere gemeinsame Aufgabe ist, diese Herausforderung zu meistern.» Die US-Regierung will die Staaten in Lateinamerika stärker einbinden, um die massive Migration in die Vereinigten Staaten zu bremsen. Der Gipfel-Boykott der Präsidenten von Mexiko, Guatemala, Honduras und Salvador könnte dem ambitionierten Migrationsplan allerdings die Schlagkraft nehmen. Aus diesen Ländern kommt ein großer Teil der Migranten, die vor der Gewalt und der Armut in ihrer Heimat fliehen und in den USA ein besseres Leben suchen.

Dennoch bemühte sich Biden in seiner Rede darum, Optimismus zu verbreiten. «Es gibt keinen Grund, warum die westliche Hemisphäre nicht die zukunftsorientierteste, demokratischste, wohlhabendste, friedlichste und sicherste Region der Welt sein kann», sagte er. «Wir haben ein unbegrenztes Potenzial. Wir verfügen über enorme Ressourcen und einen demokratischen Geist, der für Freiheit und Chancen für alle steht.»