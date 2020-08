Er ist seit zweieinhalb Jahrzehnten an der Macht: Alexander Lukaschenko bei der Abgabe seines Stimmzettels in der weißrussischen Hauptstadt Minsk

Die ersten Prognosen von der Präsidentenwahl in Weißrussland sehen Amtsinhaber Alexander Lukaschenko als klaren Sieger. Demnach soll er knapp 80 Prozent der Stimmen erhalten haben.

Amtsinhaber Alexander Lukaschenko hat laut offiziellen Prognosen die Präsidentschaftswahl in Belarus klar gewonnen. Laut der am Sonntagabend veröffentlichten Prognose errang Lukaschenko 79,7 Prozent der Stimmen. Seine wichtigste Rivalin Swetlana Tichanowskaja kam demnach auf 6,8 Prozent. Nach Angaben der Wahlkommission sollen einige Wahllokale, vor denen sich besonders lange Schlangen gebildet hatten, länger geöffnet bleiben.

Der mit harter Hand regierende Amtsinhaber Lukaschenko kandidierte für eine sechste Amtszeit - er ist bereits seit zweieinhalb Jahrzehnten an der Macht. Beobachter rechneten bereits vor der Wahl mit einem klaren Sieg Lukaschenkos. Die Oppositionskandidatin Swetlana Tichanowskaja hatte in den Wochen vor der Wahl aber massiv an Zustimmung gewonnen.

Lage am Wahltag war angespannt

Die 37-Jährige trat an, nachdem ihr Mann, der bekannte Blogger Sergej Tichanowski, inhaftiert und von der Wahl ausgeschlossen wurde. Tausende Menschen nahmen an ihren Wahlkampfveranstaltungen teil, obwohl die Behörden vor der Wahl massiv gegen die Opposition vorgingen.

Die Lage in der belarussischen Hauptstadt war am Wahltag angespannt. In ganz Minsk waren Polizeipatrouillen zu sehen, Regierungsgebäude wurden mit Metallbarrieren abgeriegelt. Augenzeugen berichteten der Nachrichtenagentur AFP von gepanzerten Fahrzeugen und bewaffneten Soldaten an wichtigen Zufahrtsstraßen.