Andrea Nahles ist neue Vorsitzende der SPD. Die 47-jährige Fraktionschefin erhielt auf einem Sonderparteitag am Sonntag in Wiesbaden rund 66 Prozent der Stimmen. Das ist das zweitschlechteste Ergebnis in der Nachkriegsgeschichte der Partei. 414 von 624 gültigen Stimmen fielen auf sie aus. Für ihre Gegenkandidatin Simone Lange stimmten 172 Delegierte. Und es gab 38 Enthaltungen. Die SPD wird damit erstmals in ihrer 155-jährigen Geschichte von einer Frau geführt. Nahles sagte in ihrer Bewerbungsrede zu, dass unter ihrer Führung neben der Regierungsverantwortung in der Großen Koalition mit der Union die Erneuerung der SPD nicht zu kurz kommen werde. Nach dem historisch schwachen Ergebnis bei der Bundestagswahl mit 20,5 Prozent der Stimmen will sich die Partei nun einem inhaltlichen und organisatorischen Erneuerungsprozess unterziehen.