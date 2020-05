Sehen Sie im Video, wie New Yorks Gouverneur live im TV einen Corona-Test machen lässt.





Der Gouverneur von New York, Andrew Cuomo, hat am Sonntag einen Corona-Test gemacht, der live vom Fernsehen übertragen wurde. Damit wollte der Gouverneur zeigen, wie einfach und schnell die Maßnahme geht. Eine Ärztin war zu ihm ins Büro gekommen, um vor Journalisten einen Abstrich bei dem Gouverneur vorzunehmen, der im Anschluss betonte, wie entspannt der Vorgang gewesen sei. Der US-Bundesstaat New York mit der Millionen Metropole New York City wurde von der Corona-Pandemie besonders hart getroffen. Allein in New York zählt man rund 30 Prozent aller US-amerikanischer Opfer der Lungenkrankheit Covid-19. Offiziellen Angaben zufolge sind die Vereinigten Staaten mit Abstand das vom Coronavirus am stärksten betroffene Land der Welt. Rund 1,5 Millionen Menschen wurden bisher infiziert und etwa 90.000 Personen sind an den Folgen von Covid-19 ums Leben gekommen. Das Testergebnis von New Yorkers Gouverneur Andrew Cuomo sollte innerhalb von etwa 24 Stunden zur Verfügung stehen.