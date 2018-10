"Brandgefährlich": Merkel attackiert Trump ungewöhnlich scharf

BITTE BEACHTEN SIE - DIESER BEITRAG ENTHÄLT KEINEN SPRECHERTEXT O-TON BUNDESKANZLERIN ANGELA MERKEL (CDU) ("Und dass wir für den zweiten Weltkrieg durch den Nationalsozialismus die besondere Verantwortung haben, das wissen wir ja. Und umso mehr müssen wir vorsichtig, behutsam überlegen, was wird da diskutiert, und warum wird diese Nachkriegsordnung so infrage gestellt. Das beginnt bei dem heutigen amerikanischen Präsidenten, der sagt, der Multilateralismus ist nicht die Antwort auf die Probleme, der letztlich davon ausgeht, dass es nur Situationen gibt, in denen einer gewinnen kann, der anders als ich, zum Beispiel, nicht an Win-Win-Situationen glaubt und deshalb auch multilaterale Systeme, die weit über Europa hinausgehen, infrage stellt. Wenn ich an das Klimaschutz-Abkommen denke, wenn ich an die Funktionsfähigkeit der Vereinten Nationen denke. Die Vereinten Nationen sind eine Gründung aus den Trümmern des Zweiten Weltkriegs heraus. Und natürlich ist sie alles andere als perfekt. Natürlich wünschen wir uns eine Reform des Sicherheitsrates, schon seit Jahren. Aber, meine Damen und Herren, etwas zu zerstören, ohne etwas Neues entwickelt zu haben, halte ich für brandgefährlich und kann unsere Friedensordnung schneller zerstören, als wir denken.")