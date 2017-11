(HINWEIS: DIESER BEITRAG IST OHNE SPRECHERTEXT.) Bundeskanzlerin Angela Merkel kommentierte am Montag in Berlin das Scheitern der Jamaika-Gespräche: "Schauen Sie, wenn jetzt neue Wahlen kommen, kämen muss ich sagen, dann ist das nicht das, was die Menschen uns als Wählerauftrag gegeben haben. Aber dann nimmt man das hin. Und ich fürchte gar nichts. Außerdem, ich habe ja gesagt, ich habe im Wahlkampf versprochen, für vier Jahre zur Verfügung zu stehen. Und jetzt sind zwei Monate rum und daher beantworte ich das mit einem Ja. Und ich sag noch mal: die Wahlen unterscheiden sich ja. Und kein Mensch könnte wissen, wie ein neuer Wahlkampf aussieht. Denn wir haben eine ganz andere Situation zwischen CDU und CSU. Wir haben jetzt alle sozusagen Unterschiede überwunden. Wir haben eine gemeinsame Position zu dem Thema Migration, was ja nun wirklich die Menschen umtreibt. Mit den Fragen Integration, mit den Fragen der Steuerung. Und insofern ist das einen Ausgangsbasis, die aus meiner Sicht jedenfalls sehr fundiert ist."